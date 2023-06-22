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«Известия»: туроператоры внутреннего и въездного туризма не будут платить НДС

«Известия»: туроператоры внутреннего и въездного туризма будут освобождены от уплаты НДС

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Shutterstock

Туроператоров внутреннего и въездного туризма в России намереваются освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает газета «Известия».

Законопроект об этом был подготовлен Министерством финансов по поручению президента РФ Владимира Путина и поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В случае принятия этого законопроекта Госдумой данная мера будет действовать задним числом — с 1 января 2023 года и продлится до июля 2027 года.

Такая инициатива, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, имеет целью уменьшить нагрузки на туроператоров, реализующих туристические продукты для отдыха в России.

По его мнению, это создаст условия для снижения цен и приведет к увеличению привлекательности путешествий по территории Российской Федерации. Груздев считает, что внутренний туризм становится одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми посещаемыми туристическими регионами за 5 месяцев 2023 года.

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