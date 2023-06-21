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Глава «Роснефти» гарантировал надежность поставок топлива в Монголию

Сечин обсудил энергетическое сотрудничество со спикером парламента Монголии

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Maxim Shemetov/Reuters

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в среду провел рабочую встречу с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожаваном Занданшатаром, говорится в пресс-релизе российской компании.

В ходе встречи стороны отметили дружественный характер двусторонних отношений России и Монголии. «Монголия является нашим стратегическим партнером в области энергетики. Мы гарантируем надежность поставок в страну», — завил Игорь Сечин.

Отмечается, что глава «Роснефти» и спикер парламента Монголии обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей столицы Монголии Улан-Батора.

«Роснефть» работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года. В течение этого времени компания обеспечивает Монголию топливом и в общей сложности поставила в страну 13,7 млн тонн нефтепродуктов. Стабильность ценообразования поставок стала одной из ключевых тем прошедших переговоров. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Кроме того, Сечин и Занданшатар договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы.

Как подчеркнули в «Роснефти», важную роль в обеспечении стабильности функционирования энергорынка играет создание резервов. При этом из-за предстоящего планового ремонта Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов Роснефти» компания в ближайшие месяцы нарастит объемы экспорта топлива в Монголию.

Также в ходе встречи был отмечен значимый вклад Великого хурала Монголии в принятие в декабре 2022 года изменений в законодательство страны, благодаря которым стали возможны поставки авиатоплива на топливно-заправочный комплекс нового современного аэропорта «Чингис Хан» в Улан-Баторе.

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