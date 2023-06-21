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В Грузии рассказали о резком росте импорта российского газа

Союз импортеров Грузии: закупки российского СПГ выросли на 29,5% с начала года

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Reuters

В период с января по май 2023 года импорт сжиженного природного газа (CGU) Грузией из России подскочил на 29,5%. Об этом свидетельствуют данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

При этом с начала года большую часть поставок СПГ в республику (99,7%) обеспечила именно Россия. За пять месяцев в Грузию поставили порядка 18,4 тыс. тонн сырья.

По данным организации, за первые пять месяцев 2023 года закупки нефтяного битума выросли на 74% год к году. При этом чуть больше половины (50,9%) битума было приобретено у России, четверть (25,4%) закуплено у Ирана, а остальное — у Турции и Азербайджана.

По итогам первого квартала 2023 года Грузия закупила нефтепродуктов на $251,2 млн, причем $168,8 млн пришлось на энергоресурсы из России.

17 мая ТАСС со ссылкой на статистические данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии сообщил, что с января по апрель текущего года Грузия нарастила объемы импорта СПГ из России на 52,3%. Речь идет о приеме 14,48 тыс. тонн данного вида топлива.

Ранее вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что грузинские власти при помощи Азербайджана вернулись к разработке проекта строительства терминала для СПГ.

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