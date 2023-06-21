Курс биткоина на бирже Binance.US резко вырос

Цена биткоина на бирже Binance.US всего на несколько секунд подскочила до отметки в 138 тыс. в паре к стейблкоину USDT, что на 400% выше актуальной рыночной цены. Об этом свидетельствуют данные площадки TradingView.

Согласно данным торговой площадки, внезапный скачок продолжался всего несколько секунд. Судя по сайту Binance.US, за это время на бирже было продано 62,22 BTC, что соответствует примерно $1,8 млн по текущим ценам.

13 мая сооснователь 0xprocessing Никита Вассев заявил, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам.

Ранее в апреле заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал граждан не вкладывать свои деньги в криптовалюту, назвав этот вид актива «в целом злом». По словам заместителя главы Минфина, существуют отдельные ситуации, при которых можно использовать криптовалюту.