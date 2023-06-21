В Европе призвали начать «макаронную забастовку» из-за роста цен

В Италии призвали объявить бойкот крупным производителям макарон из-за безостановочного роста цен на продукты. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Граждане Италии обратили внимание антимонопольных органов на возможность ценового сговора среди компаний и призвали жителей перестать покупать пасту в рамках «макаронной забастовки» и делать ее самостоятельно. При этом стоимость макарон растет даже несмотря на то, что цены на пшеницу обвалились.

В публикации отметили, что европейские производители, основная доля которых работает в Италии, производят макароны из канадской пшеницы. Она, в свою очередь, рекордно подорожала из-за засухи в стране летом 2021 года. Однако цены на нее постепенно снижались до тех пор, пока не произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Это спровоцировало рост цен на канадскую пшеницу выше уровня лета 2021 года.

Участники рынка посчитали, что цены на их продукцию справедливые, так как итоговая стоимость товара зависит не только от сырья, но и от расходов на само производство и логистику. С учетом того, что отрасль столкнулась с рекордным ростом цен на электроэнергию, производителям еще необходимо время, чтобы израсходовать пшеницу, закупленную по высокой цене.

В середине мая издание I'll Messaggero писало, что рост цен на макароны в Италии может привести к тому, что по всей стране поднимутся забастовки. Речь идет о том, что Ассоциация потребителей потребовала провести проверку по этому факту и пригрозила «макаронной забастовкой» из-за необоснованного роста стоимости макаронных изделий.