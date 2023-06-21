ЕС может покрыть почти половину финансовых потребностей Украины

Евросоюз (ЕС) может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании в ближайшие четыре года. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на международной конференции в Лондоне, передает «Интерфакс».

«До 2027 года дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении составят около 50 млрд евро. Это означает, что в целом дефицит составит 110 млрд евро до 2027 года», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование Украине будет идти за счет европейских грантов, кредитов, и, вполне вероятно, за счет замороженных активов России.

Она добавила, что работа с Украиной будет продолжаться столько времени, сколько потребуется. Кроме того, будут обсуждаться вопросы планирования инвестиций и реформ. Разработка подобного плана может стать якорем для всех стран-доноров.

16 июня министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что у Германии не осталось возможности для дополнительных выплат в бюджет ЕС из-за помощи Украине. По словам Линднера, из-за финансовой помощи Украине долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы «доведен до максимума».