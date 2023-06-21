Названа дата, когда на Ближнем Востоке закончатся запасы нефти

Запасы нефти на Ближнем Востоке при текущем уровне добычи могут закончиться через 80 лет. При этом от дефицита топлива в будущем могут спасти страны Африки и Россия, но их запасы не безграничны. Об этом пишет Milliyet, ссылаясь на мнение экспертов.

Различные организации, в частности национальные нефтяные компании и международные агентства, основываясь на геологических исследованиях и данных о добыче, считают, что на Ближнем Востоке находится около 48% мировых запасов нефти. Однако при текущем уровне добычи они могут иссякнуть уже через 80 лет. В этой ситуации от дефицита топлива могут спасти страны Африки и Россия, но их запасы не могут удовлетворить потребности всего мира.

В публикации отметили, что Россия, на долю которой приходится около 5% мировых доказанных запасов нефти, в ближайшие несколько десятков лет может «выйти из гонки», так как ее запасы нефти также могут оказаться истощиться. Тоже самое может ожидать и Африку.

По мнению специалистов, Ближний Восток может стать центром возобновляемой энергетики. С учетом того, что использование возобновляемых источников энергии уже сейчас растет стремительными темпами, ближневосточные государства могут сделать ставку на свои географические преимущества. В свою очередь, такая ситуация приведет к экономической и энергетической устойчивости на многие годы.

19 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Индия собирается рассмотреть возможность по увеличению своих стратегических запасов нефти. По словам собеседника Bloomberg, Индия собирается закупить около 9,2 млн баррелей нефти.