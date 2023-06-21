Россиян предупредили о подорожании пива и сидра из-за минимальных розничных цен

Введение минимальных розничных цен (МРЦ) в России приведет к подорожанию пива и сидра на 5-10% и способствует росту нелегального рынка. Об этом заявил РИА Новости президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

«Учитывая темпы инфляции и рост цен в прошлом году, текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%», — сказал Дурдыев.

Средняя стоимость пива в розничной торговле в данный момент составляет около 140 рублей за литр, в разливном сегменте — 100 рублей, а сидр в среднем стоит 170 рублей за литр, отметил президент компании.

Он считает данную меру необоснованной и избыточной, а также уверен, что она будет «стимулировать дальнейшее переключение потребителя на дешевый крепкий суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков».

Для того, чтобы избежать ситуаций с массовым отравлением суррогатным алкоголем, по его мнению, необходимо усилить контроль за производством и оборотом метилового и этилового спирта, убрать категорию «пивных напитков» и ввести вместо нее «пиво специальное».

Ранее Минфин поддержал инициативу о введении МРЦ на слабоалкогольные напитки, которую 9 июня предложил комитет Госдумы по экономической политике.