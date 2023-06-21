Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании пива и сидра из-за минимальных розничных цен

Президент Efes: пиво и сидр в РФ подорожают до 10% после введения минимальных розничных цен

close
100%
Shutterstock

Введение минимальных розничных цен (МРЦ) в России приведет к подорожанию пива и сидра на 5-10% и способствует росту нелегального рынка. Об этом заявил РИА Новости президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

«Учитывая темпы инфляции и рост цен в прошлом году, текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%», — сказал Дурдыев.

Средняя стоимость пива в розничной торговле в данный момент составляет около 140 рублей за литр, в разливном сегменте — 100 рублей, а сидр в среднем стоит 170 рублей за литр, отметил президент компании.

Он считает данную меру необоснованной и избыточной, а также уверен, что она будет «стимулировать дальнейшее переключение потребителя на дешевый крепкий суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков».

Для того, чтобы избежать ситуаций с массовым отравлением суррогатным алкоголем, по его мнению, необходимо усилить контроль за производством и оборотом метилового и этилового спирта, убрать категорию «пивных напитков» и ввести вместо нее «пиво специальное».

Ранее Минфин поддержал инициативу о введении МРЦ на слабоалкогольные напитки, которую 9 июня предложил комитет Госдумы по экономической политике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях