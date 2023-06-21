В Кремле заявили, что предпосылок для продления зерновой сделки нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, поскольку обязательства по отношению к РФ не выполняются.

«Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены, и мы с вами уже слышали заявление представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по соглашению.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновая сделка продлевалась до 18 июля.