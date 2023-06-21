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Экономика в России стала расти за счет частного сектора

Набиуллина: российская экономика восстанавливается за счет частного сектора

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Экономика России начала быстро восстанавливаться благодаря эффективной работе частного сектора. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

«Экономика восстанавливается быстро благодаря тому, что гибко и эффективно работает частный сектор. Бизнес не просто справился, он строит планы», — отметила Набиуллина.

По ее словам, показатели бизнес-климата в стране находятся на одном из самых высоких уровней за последнее десятилетие. В целом, экономическая активность очень быстро восстанавливается.

20 июня Набиуллина заявила, что экономика России близка к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года. При этом она отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

Ранее она же сообщала, что ключевая ставка Центробанка не тормозит рост экономики, а, напротив, способствует ее дальнейшему росту. Без определенной ценовой стабильности экономику страны может «бросать то в жар, то в холод», что негативным образом отражается на динамике валового внутреннего продукта.

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