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Великобритания пообещала Украине выделить кредит на несколько миллиардов долларов

Премьер Сунак: Великобритания предоставит Украине кредит на $3 млрд для восстановления

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Frank Augstein/AP

Власти Великобритании гарантируют Украине предоставление кредитной помощи со стороны Всемирного Банка (ВБ) на общую сумму $3 млрд. Данные денежные средства Киев получит для восстановления инфраструктуры и экономики, приводит слова премьер-министра королевства Риши Сунака агентство Bloomberg.

Кроме того, Великобритания также предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере £240 млн, или $306 млн. Денежные средства будут выделены до конца текущего года на разминирование территорий, восстановление и развитие энергетической инфраструктуры, уточняется в статье.

«Великобритания гарантирует Украине кредиты Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов в течение трех лет для укрепления ее экономической стабильности <...> Великобритания также предложит Украине в этом году помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (306 миллионов долларов) на программы, включая разминирование и наборы для оказания помощи в случае стихийных бедствий, а также энергетические проекты», — заключается в материале.

13 апреля телеканал Sky News со ссылкой на заявление британского Министерства финансов (Минфина) сообщил, что правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн. Средства пойдут на социальные экономические нужды страны, в том числе содержание больниц и школ, поддержку незащищенных слоев населения.

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