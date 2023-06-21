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«Ъ»: импортозамещение в IT-секторе столкнулось с нехваткой господдержки

«Ъ»: российские IT-компании не получили обещанную властями поддержку на значимые проекты

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Российские власти не смогли в оговоренные сроки согласовать перечень проектов, в рамках которых российские IT-компании должны были получить гранты и льготные кредиты. Финансовая поддержка должна была пойти на импортозамещение зарубежного программного обеспечения (ПО), однако к настоящему времени участники так и не получили обещанных денег, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Разработкой перечня занимаются представители Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) совместно с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и фондом «Сколково». Соответствующий список значимых проектов они должны были утвердить до конца мая. Однако на фоне нехватки господдержки представители IT-отрасли ожидают усиления технологического отставания от зарубежных конкурентов, уточняется в статье.

«Минцифры совместно с РФРИТ и фондом «Сколково» до конца мая должны были подготовить перечень проектов для выделения господдержки в рамках реализации «дорожных карт» развития нового общесистемного и индустриального программного обеспечения (НОПО и НИПО), однако они до сих пор не согласованы», — заключается в материале.

18 июня газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков компании TAdviser сообщила, что российский IT-рынок в 2023 году в худшем случае вернется на досанкционный уровень, а в лучшем — вырастет на 5-15%. При этом по итогам прошлого года обороты отрасли впервые с 2014-го упали на 5% и достигли 2,1 трлн руб.

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