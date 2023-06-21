Специалисты прокомментировали вклады в виде инвестмонет

Ценнтральный банк России (ЦБ РФ) планирует в этом году выпустить шесть видов инвестиционных монет. Их общий тираж составит до 1,45 млн штук, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Это в полтора раза больше, чем в прошлом году (905 тыс. штук). В кредитных организациях указали, что спрос на такой вид сбережений вырос. Он как и золото стал защитным активом на фоне сложностей с вложениями в валюты.

Эксперты же, поговорившие с изданием, считают, что спрос на монеты может упасть на фоне эффекта высокой базы прошлого года и снижения геополитических рисков.

Наибольшим спросом в России пользуются «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» номиналом 50 и 100 рублей. «Известия» подсчитали, что цены на инвестиционные монеты начинаются от 2,9 тыс. рублей и доходят до 194 тыс. за штуку. Стоимость определяется видом металла, массой изделия и ее номиналом.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин пояснил, что все же спрос на золотые слитки сейчас выше, чем на инвестмонеты. По его оценке, первый инструмент выигрывает в том числе за счет отмены НДС за его покупку.

Президент Ассоциации профессиональных участников рынка драгоценных металлов Юлия Татушина-Чарская назвала монеты очень выгодныим и ликвидныим вариантом вложения.

Ранее стало известно, что Центробанк выпускает в обращение золотую монету номиналом 50 рублей, которая приурочена к «100-летию золотого червонца».