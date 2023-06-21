Минфин прокомментировал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр

Министерство финансов РФ называет правильной инициативой введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, а также считает необходимым исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Комитет Государственной думы РФ по экономической политике по итогам заседания 9 июня рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на слабоалкогольные напитки. Речь идет о пиве, пивных напитках, сидре, пуаре и медовухе.

Законодатели также предалагают оценить создание реестра дистрибьютеров этой продукции.

«Что касается МРЦ, Минфин считает МРЦ =- эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», — указали в Минфине.

Ведомство предлагает ввести государственное регулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Планируется лицензирование такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, должен быть установлен порядк утилизации, находящейся в незаконном обороте продукции.

Ране глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что от суррогатного алкоголя в стране с 3 июня пострадали 106 человек, включая пятерых детей. Он отметил, что от отравления метанолом погибли 35 человек, включая одного ребенка. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.