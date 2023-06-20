Reuters сообщило о резком сокращении поставок российской нефти в Китай в июне

Поставки российской нефти в Китай в июне сократились более чем в два раза, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

Отмечается, что в мае за аналогичный период поставки составляли 0,67 млн тонн, а в июне — лишь 0,26 млн.

По мнению одного из нефтетрейдеров, причиной падения спроса стали скидки на иранскую нефть.

Ранее Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе сократился до 1,4 млн тонн по сравнению со среднемесячным уровнем в марте 2019-2022 годов (15,2 млн т).

По мнению экспертов Eurostat, причиной сокращения импорта российской нефти стал шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, принятый в июне 2022 года. С 5 декабря 2022 года в ЕС запрещена покупка танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — импорт российских нефтепродуктов.

В марте 2023 года совокупный импорт сырой нефти составил 1,17 млн ​​т, а нефтепродуктов — 0,3 млн т.