Стоимость перелета экономклассом по России рекордно выросла

Стоимость перелета экономклассом по России в мае 2023 года почти достигла 7 тыс. рублей, что является максимумом за последние 23 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года, при этом более ранних данных нет. Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года.

Источник издания в одной из авиакомпаний отметил, что рост цен действительно есть, но он небольшой. У некоторых авиакомпаний цены на билеты выросли в среднем на 10% по итогам января-мая 2023 года. При этом некоторые участники рынка читают, что внутренние перелеты не будут развиваться, если цены на билеты будут расти. В свою очередь, это происходит из-за увеличения себестоимости полетов, обслуживания самолетов и других причин.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что средняя цена перелета в экономклассе в этом году может подрасти до 7,5 тыс. рублей. Кроме того, росту стоимости может поспособствовать снижение мер господдержки. Однако если произойдет расширение международной маршрутной сети и отток части спроса на зарубежные направления, то цены могут немного снизиться.

6 мая вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цены на международные авиаперелеты из России в зарубежные страны выросли за последнее время на 15-30% на фоне волатильности курса рубля и увеличения стоимости топлива для самолетов.