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Использование пиратского ПО ушедших из России компаний станет платным

Глава Минцифры Шадаев: механизм отчислений за ПО ушедших из РФ компаний введут с 2024 года

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что с 2024 года в России начнет действовать механизм финансовых отчислений за использование программных обеспечений иностранных вендоров, ушедших из страны. Об этом он сказал на форуме CNews Forum Кейсы, передает РИА Новости.

«Речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка», — уточнил Шадаев.

По его словам, соответствующий законопроект почти готов.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает введение новой инициативы, которая обяжет российские компании делать отчисления в пользу государства за использование иностранного ПО.

Премьер уточнил, что полученные таким образом денежные средства будут направлены на гранты для российских технологических компаний, а также на формирование бюджета для их льготного кредитования.

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