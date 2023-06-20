В ФТС перечислили страны, которые заместили ЕС в торговле России

Китай, Индия, Турция и Азербайджан смогли заместить Евросоюз (ЕС) во внешней торговле России. Об этом в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном. Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно», — отметил Давыдов.

По его словам, также серьезно растет торговля с Китаем. Поэтому, вполне вероятно, что поставленная задача по уровню товарооборота в $200 млрд уже будет достигнута в 2023 году. Однако это случится при условии, если каких-то серьезных потрясений не произойдет.

Ранее во вторник Давыдов заявил, что российский импорт уже практически восстановился до докризисного уровня. По словам чиновника, после «провала» в марте-апреле 2022 года, начиная с июля, внешняя торговля России стабильно восстанавливается.

15 июня Давыдов сообщил, что Европейский союз больше не является ключевым торговым партнером России. Доля государств Европейского союза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.