Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФТС заявили о почти полном восстановлении российского импорта

Врио главы ФТС Давыдов: импорт РФ практически восстановился до кризисного уровня

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что российский импорт уже практически восстановился до кризисного уровня. Об этом Давыдов сказал в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, после «провала» в марте-апреле 2022 год, начиная с июля, внешняя торговля России стабильно восстанавливается. В настоящее время импорт практически достиг в стоимостном и физическом выражении докризисных объемов.

Что же касается экспорта, заявил Давыдов, то он снизился всего лишь на 2%. Врио главы ФТС разъяснил, что причиной временного падения стоимостного выражения экспорта в прошлом году стало то, что нефть и газ тогда были гораздо дороже, чем сейчас. Он отметил, что структура российского экспорта почти не изменилась.

Давыдов подчеркнул, что российские компании очень быстро приспособились к «шоку и экономической войне», и сейчас вся внешняя торговля РФ глобально перенастраивается на юг и восток. Он особо отметил, что российский бизнес очень быстро перестроил всю логистику, «не задавая вопросов».

Ранее Давыдов сообщил, что Европейский союз больше не является ключевым торговым партнером России. Доля государств Европейского союза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях