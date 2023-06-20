В ФТС заявили о почти полном восстановлении российского импорта

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что российский импорт уже практически восстановился до кризисного уровня. Об этом Давыдов сказал в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, после «провала» в марте-апреле 2022 год, начиная с июля, внешняя торговля России стабильно восстанавливается. В настоящее время импорт практически достиг в стоимостном и физическом выражении докризисных объемов.

Что же касается экспорта, заявил Давыдов, то он снизился всего лишь на 2%. Врио главы ФТС разъяснил, что причиной временного падения стоимостного выражения экспорта в прошлом году стало то, что нефть и газ тогда были гораздо дороже, чем сейчас. Он отметил, что структура российского экспорта почти не изменилась.

Давыдов подчеркнул, что российские компании очень быстро приспособились к «шоку и экономической войне», и сейчас вся внешняя торговля РФ глобально перенастраивается на юг и восток. Он особо отметил, что российский бизнес очень быстро перестроил всю логистику, «не задавая вопросов».

Ранее Давыдов сообщил, что Европейский союз больше не является ключевым торговым партнером России. Доля государств Европейского союза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.