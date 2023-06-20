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Выручка российских компаний за 2022 год показала рекордные цифры

РБК: выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей за 2022 год

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Pixabay

За 2022 год выручка российских компаний увеличилась вдвое к 2021 году. По итогам года она превысила квадриллион рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Российские компании за прошедший год задекларировали выручку на сумму 1268 триллиона рублей (или почти 1,3 квадриллиона). Это в два раза больше выручки 2021 года — 655 триллиона рублей. Цифра в один квадриллион впервые превышена в истории России.

В то же время прибыль увеличилась незначительно — с 29,4 триллиона в 2021 году до 31,1 триллиона рублей (на 5,9%). Также сообщается, что средняя инфляция в 2022 году составила — 13,8 %. Это значит, что в реальном выражении прибыль снизилась.

Эксперты указали РБК, что достижение таких цифр обусловлено выросшими на фоне санкций издержками бизнеса.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

13 июля прошлого года Путин подписал закон, который вводит до конца 2022 года запрет на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с санкциями.

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