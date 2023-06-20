В США считают, что американский бизнес не может разорвать отношения с Китаем

Глава американской военно-промышленной корпорации Raytheon Грег Хейс считает, что ни корпорация, ни, в целом, бизнес США не в состоянии разорвать экономические отношения с КНР. Об этом Хейс заявил в интервью британской газете Financial Times.

По словам Хейса, Raytheon имеет в Китае несколько тысяч поставщиков. Поэтому возможно лишь добиться снижения рисков, чтобы у корпорации имелись дополнительные источники критически важных компонентов, но никак не полного ухода из КНР. Если Raytheon, все же рискнет уйти из Китая, восстановление производственных мощностей займет значительное количество лет.

Таким образом, резюмировал Хейс, американские компании не могут уйти из Китая подобно тому, как они ушли из России. «Альтернатив не существует», — заявил бизнесмен.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны перестать экспортировать в Китай передовые технологии и не должны зависеть от поставок критических ресурсов из Китая.