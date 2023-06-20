Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США считают, что американский бизнес не может разорвать отношения с Китаем

Глава Raytheon Хейс заявил, что бизнес США не в состоянии отказаться от связей с КНР

close
100%
Reuters

Глава американской военно-промышленной корпорации Raytheon Грег Хейс считает, что ни корпорация, ни, в целом, бизнес США не в состоянии разорвать экономические отношения с КНР. Об этом Хейс заявил в интервью британской газете Financial Times.

По словам Хейса, Raytheon имеет в Китае несколько тысяч поставщиков. Поэтому возможно лишь добиться снижения рисков, чтобы у корпорации имелись дополнительные источники критически важных компонентов, но никак не полного ухода из КНР. Если Raytheon, все же рискнет уйти из Китая, восстановление производственных мощностей займет значительное количество лет.

Таким образом, резюмировал Хейс, американские компании не могут уйти из Китая подобно тому, как они ушли из России. «Альтернатив не существует», — заявил бизнесмен.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны перестать экспортировать в Китай передовые технологии и не должны зависеть от поставок критических ресурсов из Китая.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях