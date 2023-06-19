В Efes опасаются, что подорожание сидра в России приведет к росту оборота нелегального алкоголя

Установление минимальной розничной цены (МРЦ) на сидр не поможет в борьбе с нелегальной продукцией, а только увеличит долю этого рынка, заявил в беседе с «Газетой.Ru» президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Предложение установить МРЦ президенту Владимиру Путину направила сегодня, 19 июня, Национальная ассоциация производителей традиционного сидра.

«Введение МРЦ на пивоваренную продукцию и сидр — это необоснованная и избыточная мера, которая не только не приведет к достижению целей, но продолжит активно стимулировать дальнейшее переключение потребителя на дешевый крепкий суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков. На сегодняшний день средняя стоимость пива в розничной торговле составляет порядка 140 руб. за литр, а в разливном сегменте — 100 руб. за литр. Что касается сидра — это порядка 170 руб. за литр. Текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%. Учитывая сложную экономическую ситуацию, стремление потребителей к экономии и рост потребления крепкого алкоголя в прошлом году, эта мера усугубит ситуацию и будет способствовать дальнейшему росту нелегального рынка, что безусловно будет иметь последствия для жизни и здоровья потребителей», — считает Дурдыев.

Президент AB InBev Efes напомнил о массовом отравлении россиян суррогатным напитком «Мистер Сидр», жертвами которого стали 36 человек. При изготовлении суррогатного сидра использовался похищенный со склада МВД в Самарской области метиловый спирт.

«Это алкогольный коктейль с добавлением метанола, который был специально зарегистрирован как псевдо-пивной напиток с целью ухода от уплаты налогов. Сидры, как и пиво — продукты естественного брожения, в процессе которого метиловый спирт не вырабатывается. Для того, чтобы избежать повторения трагедии, необходимо, во-первых, усилить контроль за производством и оборотом метилового и этилового спирта. Во-вторых, необходимо убрать категорию «пивных напитков» и ввести вместо нее «пиво специальное», что мы неоднократно предлагали сделать в рамках Техрегламента. Отсутствие этой искусственной категории ликвидирует возможность фальсификации продукта с последующей легальной продажей и переведет ее в нелегальный сегмент», — заявил Дурдыев.

Письмо Владимиру Путину с предложением установить МРЦ на сидр и другие алкогольные напитки из ягод и фруктов подписали 40 компаний, входящих в Национальную ассоциацию производителей традиционного сидра, в том числе «Брюмен», «Крафтье», «Яблочный спас». По их мнению, напитки должны стоить не меньше 100 руб. за литр. Минфин сообщил «Ведомостям», что считает в целом меру эффективной в борьбе с нелегальной продукцией и «правильной инициативой, которая требует проработки».