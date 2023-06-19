Экономист спрогнозировал курс доллара к концу недели

Курс доллара к концу недели может достичь отметки в 86 рублей при возросшем спросе на валюту со стороны импортеров. Такой прогноз в интервью ФАН сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, низкие цены на нефть и возросшие геополитические риски поддерживают тенденцию к дальнейшему ослаблению российской валюты.

«Курс доллара уже имеет комфортный уровень, который можно увеличить на 5% от верхней границы для возможных колебаний. Соответственно, при ослаблении рубля мы можем ожидать курс до 95 рублей. Идеальным вариантом будет сохранение бокового движения около отметки в 85 рублей до конца лета. Касательно юаня можно выделить два уровня: от 12,10 до 12,45 рубля. По евро ближайшей целью является отметка 95-96 рублей», — пояснил Владислав Антонов.

Он добавил, что молчание Центробанка свидетельствует о том, что финансовой стабильности и инфляции на данный момент ничего не угрожает.

17 июня ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала, как будет меняться курс доллара. Она отметила, что последние несколько дней доллар стал дешеветь, так как Федеральная резервная система (ФРС) впервые более чем за год взяла паузу в повышении процентных ставок, и это ослабило американскую валюту.