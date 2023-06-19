Сбер заключил соглашение о сотрудничестве в сфере ESG с правительством Алтая

Сбер и правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Стороны договорились вместе создавать условия для последовательного перехода республики к модели устойчивого развития, что поможет успешно решать социально-экономические задачи, сохраняя окружающую среду и природно-ресурсный потенциал региона.

«Уже много лет Сбер участвует в развитии социально-экономической сферы Республики Алтай и поддерживает ее правительство в реализации важных национальных проектов. Для ускоренного перехода региона к модели устойчивого развития и внедрения принципов ESG в повседневные практики нужны эффективные инструменты, проверенные механизмы и методики. Все это есть у Сбера и будет предоставлено региону в соответствии с подписанным соглашением», — сказал Ведяхин.

В Сбере уточнили, что банк будет предоставлять правительству Алтая сведения о возможности участия в проектах, направленных на внедрение и развитие принципов устойчивого развития и ESG, в том числе в рамках типовой региональной ESG-модели. Кроме того, Сбер планирует оказывать региону методическое сопровождение внедрения и развития принципов устойчивого развития и ESG, а также консультационную поддержку при разработке документов стратегического планирования с учетом ESG-подходов.

Вместе стороны намерены проводить экспертные и образовательные мероприятия, обмениваться опытом внедрения принципов устойчивого развития и инструментов ответственного финансирования.

«Сбер, будучи владельцем всесезонного курорта «Манжерок», является не только крупнейшим работодателем Республики Алтай, но и давним и надежным партнером нашего региона. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ESG. Для Республики Алтай как экологической столицы России это важный документ для дальнейшего последовательного перехода к модели устойчивого развития, когда ключевые социально-экономические задачи решаются с учетом сохранения окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона», — заявил Хорохордин.