Украина получила от Всемирного банка €63 млн, сообщает украинское издание Unian со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что эти средства будут направлены на частичное погашение расходов государственного бюджета, в частности на оплату труда педагогов и сотрудников госорганов за февраль-март 2023 года.

На погашение кредита Украине дано 10 лет и четыре года льготного периода.

Ранее сообщалось, что ООН планирует собрать $1 миллиард на восстановление Украины в рамках Программы развития ООН. Как заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, поднимался вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей.

В прошлом году сообщалось, что Еврокомиссия выделит $21 млн на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.

В мае в ООН заявляли, что оценочная стоимость восстановления Украины после конфликта повысилась до $411 млрд.