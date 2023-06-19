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Стало известно о снижении оптимизма в российской промышленности

ИЭП: индекс промышленного оптимизма в России снизился после семи месяцев роста

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Индекс промышленного оптимизма в России в июне 2023 года снизился на 2 п.п. после семи месяцев роста. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на оценку Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП).

Аналитики не исключают, что снижение свидетельствует только о приостановке роста, а не о развороте тренда, поскольку значение индекса в мае и июне все равно лучшие с марта 2022 года.

В публикации указали, что индикаторы начали постепенно тормозить еще в апреле 2023 года. Это произошло из-за того, что ситуация с ростом спроса начала меняться в сторону замедления. Из-за различных санкций и ограничений промышленность России стала менять свои представления продажах и производстве.

По словам автора оценок ИЭП Сергея Цухло, показатели промышленного оптимизма в начале июня могут разочаровать тех, кто ориентируется на ситуацию по данному индексу. Если же итоговые показатели июня также подтвердят текущую ситуацию, то случится июньское замедление после длительного периода роста.

В середине июня РБК, ссылаясь на данные Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, писал, что почти половина (47%) российских промышленных предприятий сообщили о том, что нуждаются в увеличении инвестиций, потребность в капиталовложениях снизилась лишь у 5%. Это следует из опроса руководителей по итогам 2022 года.

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