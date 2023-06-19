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Стало известно о возможном приобретении Coca-Cola HBC производителя водки Finlandia

Coca-Cola HBC решила приобрести владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

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Finlandia

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) решила приобрести производителя водки Finlandia за $220 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе Coca-Cola, опубликованном на сайте организации.

«Coca-Cola HBC AG рада сообщить, что достигла соглашения о приобретении Brown-Forman Finland Oy, владельца водочного бренда Finlandia, у Brown-Forman Netherlands BV, дочерней компании Brown-Forman Corporation», — отметили в публикации.

По словам генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича, приобретение Finlandia поможет ускорить распространение локального бизнеса на еще больше рынков. В свою очередь глава Brown-Forman Лоусон Уайтинг добавил, что компания Coca-Cola является надежным партнером брендов компании, поэтому она сможет в дальнейшем в развитии Finlandia.

В сообщении указали, что цена покупки компании составляет $220 млн. При одобрении всех регулирующих органов сделка может быть завершена во втором полугодии 2023 года.

8 июня «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Росалкогольрегулирования сообщил, что с начала текущего года на российском внутреннем рынке сократилось производство водки, этот показатель упал на 9,9% в сравнении с уровнем аналогичного периода 2022-го. С января по май в РФ выпустили только 27,2 млн декалитров данного вида крепкого алкоголя.

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