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В Сахалинской области оценили проект по разведению рыбы

Власти Сахалинской области: разведение рыбы на Курилах принесет в бюджет 60 млрд рублей

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Проект разведения рыбы на Курилах поможет принести в бюджет Сахалинской области дополнительные 60 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Общая стоимость проекта должна выйти на триллион рублей, то есть дополнительные поступления в бюджет примерно 60 миллиардов», — отметили в сообщении.

По словам руководителя Евразийского аквакультурного альянса Александра Неврединова, которого цитирует пресс-служба, сейчас должен делаться упор на развитие марикультуры, выращивание и глубокую переработку морепродуктов и рыбы. Кроме того, Курилы расположены недалеко от Китая и Японии, которые являются основными потребителями дикого лосося.

15 июня ученые подведомственного Минобрнауки России Мурманского морского биологического института РАН сообщили, что в Баренцевом море могут увеличиться запасы рыбы и крабов из-за увеличения продуктивности фитопланктона.

До этого правительство России обязало зарубежных инвесторов согласовывать права на добычу 47 видов рыбы и морепродуктов с правкомиссией.

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