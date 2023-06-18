На Украине рассчитывают погасить госдолг за счет арестованных активов РФ

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Киев рассчитывает погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют «отобрать у России», передает РИА Новости.

Устенко сообщил, что сейчас Украина не платит по займам. Но напомнил, что у России арестовано $350 млрд их золотовалютных резервов и еще $150 млрд их денег номенклатуры, а долгов у Киева в десятки раз меньше.

«Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. – «Газета.Ru»), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у России», — сказал Устенко.

Ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что за март государственный долг республики вырос на $3,9 млрд и достиг $119,9 млрд.