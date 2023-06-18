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В Штатах оценили шансы Байдена на переизбрание в 2024 году в случае затяжной рецессии

Bloomberg: рецессия в США в 2024 году может привести к уходу Байдена с поста президента

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Jonathan Ernst/Reuters

Продолжительная рецессия экономики США в следующем году может снизить шансы действующего президента страны Джо Байдена на грядущих выборах главы государства, которые должны состояться 5 ноября 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом относительно короткий спад производства и деловой активности в стране дал бы возможность Байдену восстановить свои «экономические» позиции в преддверии старта предвыборной кампании. Речь идет о стандартном типе рецессии, которая обычно продолжается 10 месяцев, уточняется в статье.

«Типичная современная рецессия длится 10 месяцев, поэтому ранняя, короткая и неглубокая рецессия дала бы Байдену время восстановить свои экономические позиции. Поздняя, длительная и глубокая рецессия может поставить Байдена в список президентов на один срок, чье пребывание в Белом доме будет прервано из-за несвоевременного спада американской экономики», — заключается в материале.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса отраслевых участников рынка сообщило, что вероятность погружения экономики США в рецессию в 2024 году оценивается примерно в 65%. При этом год назад подобная вероятность оценивалась в 31%.

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