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Стало известно, как изменилась стоимость аренды квартир в России с начала июня

«ЦИАН.Аналитика»: стоимость аренды квартир в крупных российских городах выросла на 3–4%

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Depositphotos

С начала июня текущего года стоимость долгосрочной аренды квартир на 18 крупнейших региональных рынках России незначительно выросла. За это время аренда однокомнатных объектов недвижимости увеличилась в среднем на 3%, двухкомнатных — на 4%, приводит слова руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова газета «Коммерсантъ».

Речь идет об увеличении средней стоимости долгосрочной аренды в 16 российских городах--миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. При этом разница между съемом «однушек» и «двушек» оказалась в пределах 10,5 тыс. рублей, уточняется в статье.

«Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июне составила 21,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 32,3 тыс. руб. За месяц показатели увеличились на 3% и 4% соответственно», — заключается в материале.

21 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила о незначительно снижении стоимости аренды квартир на российском внутреннем рынке. Средние цены на аренду однокомнатных объектов недвижимости составляли на тот период времени 21,3 тыс. рублей, двухкомнатных — 31,4 тыс. руб. По сравнению с апрелем показатели снизились на 0,5% и 0,9% соответственно.

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