Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз согласился импортировать газ из России, несмотря на давление США

Глава TotalEnergies Пуянне: власти Евросоюза согласились импортировать СПГ из России

close
100%
Virginia Mayo/AP

Евросоюз готов импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на давление со стороны США. Об этом глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил в интервью газете Le Journal du dimanche.

Пуянне отметил, что у Total действует двадцатилетний контракт на поставки СПГ с Россией. То есть если компания прекратит закупки, ей все равно придется платить за топливо, сказал он.

»...когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на форс-мажорную оговорку и остановить производство. Сейчас Евросоюз говорит нам продолжать, несмотря на давление США», – отметил глава компании.

По его словам, в прошлом году страны союза импортировали из России 15 млн т СПГ. По итогам 2022 года Европа обогнала Азию по объему импорта российского СПГ, сообщала газета «Ведомости». Существенно нарастили поставки Бельгия, Франция и Испания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях