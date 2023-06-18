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В России оценили, сколько денег потеряла страна из-за пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: потери экономики из-за COVID составили $306 на человека

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская экономика из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения потеряла $306 на человека (25,7 тыс. руб. по текущему курсу). Об этом глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила в интервью РИА Новости на Петербургском экономическом форуме.

Глава ведомства рассказала, что потери Германии достигли $4807, Австралии — $5760 на душу населения (404,4 тыс. руб. и 484,6 тыс. руб. соответственно).

Попова отметила, что система мероприятий в рамках борьбы с COVID, организованная в России и в ряде других стран мира, была разной. В некоторых странах были бесконечные локдауны, в России эту меру признали малоэффективной. Поэтому, по ее словам, Москва не включала систему локдаунов, кроме одного — самого первого, когда еще ничего непонятно было про вирус.

Вспышка коронавируса — острого респираторного вирусного заболевания — была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией, этот статус был снят 9 мая 2023 года. Случаи заболеваемости вирусом еще встречаются, и Попова не исключает подъем заболеваемости COVID в России осенью. Она ожидает, что у вируса будет легкая форма.

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