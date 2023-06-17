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В США указали на «трудную» дилемму экономической модели развития Европы

Bloomberg: переход к «зеленой» экономике может подстегнуть рост инфляции в Евросоюзе

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Global Look Press

Переход к экономике с низким уровнем выбросов углерода может подстегнуть темпы роста потребительских цен в европейских странах. В то же время повышение процентных ставок руководством Европейского Центробанка (ЦБ) в рамках ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией может помешать инвестициям в более чистую энергетику и, как следствие, — более активному переходу к «зеленой» экономике, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, действующая экономическая модель развития Европы в настоящее время сталкивается с важной дилеммой. С одной стороны, повышение стоимости заимствований приведет к увеличению стоимости инвестиций в борьбу с изменением климата. С другой, если допустить рост потребительских цен, европейские финансовые власти рискуют провалить стратегию по достижению целевых показателей по инфляции в регионе на уровне 2%, уточняется в статье.

«Миссия Европейского центрального банка по стабилизации цен находится на пути к столкновению с целью борьбы с изменением климата, если они не изменят свои методы. Переход к экономике с низким уровнем выбросов углерода может подстегнуть инфляцию, но повышение процентных ставок в ответ на это может помешать инвестициям в более чистую энергетику <...> Это предвещает трудный выбор для ЕЦБ», — заключается в материале.

17 июня глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард допустила девятое подряд повышение ключевой ставки по итогам ближайшего заседания правления валютного регулятора, которое состоится в июле. Курс на ужесточение денежно-кредитной политики в регионе обусловлен сохраняющимися инфляционными рисками. В настоящее время уровень процентной ставки установлен на отметке 4% годовых.

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