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Превращение Украины в «энергохаб Европы» оценили в $400 млрд

Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать «энергетическим хабом Европы»

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Global Look Press

Власти Украины подготовили план превращения страны в «энергетический хаб Европы», подразумевающий кратное увеличение объемов выработки различных видов энергии. Реализовать стратегию планируют в течение ближайших десятилетий — до 2050 года, для выполнения цели Киев намерен привлечь у западных инвесторов $400 млрд, сообщает Forbes.ua со ссылкой на соответствующие положения программы.

Представить план намерены международным партнерам в Лондоне на конференции доноров Украины. При этом конечная версия проекта может отличаться от первоначальной. Промежуточный вариант включает в себя ряд пунктов, включая значительное увеличение генерации электроэнергии, кратное наращивание мощностей солнечных и ветровых электростанций, полный вывод из эксплуатации угольных станций и другие, уточняется в статье.

«По состоянию на 4 июня, ключевые пункты (плана по превращению Украины в «энергетический хаб Европы» до 2050 года — «Газета.Ru») включали в себя: увеличение генерации электроэнергии в 7 раз, до 791 ТВтч; наращивание мощности солнечных и ветровых электростанций в 30 раз, до 30 ГВт; рост мощностей атомных электростанций вдвое, до 30 ГВт; вывод из эксплуатации угольных теплоэлектростанций к 2035 году <...>», — заключается в материале.

29 мая глава украинского энергорегулятора «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что по итогам зимнего отопительного сезона энергосистема страны оказалась разрушена на 40–50%. При этом в компании намерены не прибегать к аварийным отключениям электроэнергии предстоящим летом, несмотря на возможный дефицит электроэнергии.

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