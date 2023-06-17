Названа доля инвестиций в основной капитал в РФ, которые пришлись на Москву

В период с 2018 по 2022 годы доля инвестиций в основной капитал России, которые пришлись на Москву, выросла с 7,2 п.п., достигнув отметки 21,2%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 5,9 трлн рублей — на 2,2% больше в сопоставимых ценах по сравнению с прошлогодними показателями», — отметил Ефимов.

По его словам, увеличение объема инвестиций в столичный регион произошло не только из-за высокой покупательской способности и широкого рынка сбыта. Речь идет также о льготных условиях, которые предоставляются предпринимателям для начала или расширения собственного дела.

29 мая президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что вклад малого и среднего бизнеса в экономику России в абсолютных цифрах растет существенными темпами. Эксперт ожидает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года превысит 30 трлн рублей.