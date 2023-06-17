На ПМЭф представили систему обратной связи регионов с инвесторами

АНО «Диалог Регионы» в рамках панельной дискуссии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях» представила систему обратной связи регионов с инвесторами и предпринимателями ЦУР «Бизнес».

Система была запущена в Московской области в ноябре 2022 года.

В основе государственной политики лежит клиентоцентричность, значимый аспект которой — поддержка государством инвесторов, заявил в ходе дискуссии генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«В этом смысле представители бизнеса, инвесторы ничем не отличаются от обычного гражданина, который условно приходит получить свою услугу в МФЦ. И здесь государство настроено на клиентоцентричный подход и с точки зрения отношений с инвестором. Инвестор, как и любой другой гражданин, должен получать понятную поддержку и понимать, из чего она складывается», — сказал он.

Система ЦУР агрегирует предложения и жалобы по реализации инвестпроектов. Эти данные поступают по различным каналам — от соцсетей, мессенджеров и горячих линий до письменных обращений в органы власти и устных просьб на встречах глав регионов с бизнесом. Агрегация предложений бизнесменов, таким образом, позволяет местным органам власти выявить проблемные зоны в инвестиционном развитии и оперативно их решить.

По данным опроса «Диалога», проведенного в феврале 2023 года, 72 % инвесторов из 11 пилотных регионов знают, что в их субъекте действует Инвестиционный комитет, а около 60 процентов считают, что взаимодействие государства и инвестора значительно упростилось.

«В ближайшей перспективе должен быть сделан упор на частном секторе. Сейчас на банковских вкладах и депозитах компаний и юрлиц размещено более 72 трлн рублей. Эти средства могут быть направлены напрямую в проекты и стать высокодоходными инвестициями с большей отдачей для экономики», — отметил в своем выступлении министр экономического развития Максим Решетников.