В России раскрыли, на сколько просели траты граждан на отдых за границей

С 2019 по 2021 год суммарные расходы россиян на отдых в зарубежных странах сократились на $23 млрд, или на 1,9 трлн рублей. За этот же отрезок времени аналогичные траты на путешествия в России, напротив, увеличились на эту же величину, приводит слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко РИА Новости.

По итогам 2019 года затраты россиян на зарубежный отдых составили в общей сложности $35 млрд, к концу 2021-го — $11,4 млрд. За эти два года граждане в значительно большей степени предпочитали тратить денежные средства на внутренний туризм — затраты на эти цели выросли до $94 млрд, уточнил он.

«Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 милрд долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 млрд долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 23 млрд до 94 млрд долларов», — заключил Чернышенко в ходе выступления на 26-м Петербургском международном экономическом форуме.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что внутренний туризм в стране в прошлом году заметно вырос. За это время число туристов выросло на 16,7% — почти 10 млн человек в абсолютных величинах. При этом тенденция роста туристического потока на внутреннем рынке будет сохранятся и в дальнейшем.