Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Роснефти» заявили о готовности к новым вызовам

Сечин оценил потенциал долгосрочного роста добычи нефти в мире

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Наращивать добычу жидких углеводородов в мире в долгосрочной перспективе способны только некоторые страны, в том числе – Россия. Об этом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он напомнил, что рекордные запасы нефти в Венесуэле, превышающие запасы Саудовской Аравии, остаются под сильнейшим давлением США. На этом фоне Chevron ведет работу по получению исключений из режима санкций и возобновила импорт венесуэльской нефти только в США на американские заводы. Страновые риски для Венесуэлы по-прежнему очень высоки, указал Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что в ожидании глобального дефицита и при отсутствии потенциала собственного роста добычи ExxonMobil усиливает контроль за ресурсами в соседней Гайане. По его словам, в 2027 году мощности добычи нефти там вырастут с текущих 400 тыс. барр./сут до порядка 1,2 млн барр./сут. Однако прогнозируемый рост добычи в Гайане будет нивелирован снижением добычи в Мексике, Канаде, Норвегии и других странах, отметил глава «Роснефти».

«Таким образом, потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире», — сказал Сечин.

При этом он подчеркнул, что «Роснефть» готова к новым вызовам. «Как известно, «Роснефть» отличается минимальными удельными операционными затратами, финансовой устойчивостью и высоким уровнем консолидации. В результате, несмотря на сложности, капитализация компании демонстрирует неплохую динамику», — заключил Сечин.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях