В «Роснефти» заявили о готовности к новым вызовам

Наращивать добычу жидких углеводородов в мире в долгосрочной перспективе способны только некоторые страны, в том числе – Россия. Об этом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он напомнил, что рекордные запасы нефти в Венесуэле, превышающие запасы Саудовской Аравии, остаются под сильнейшим давлением США. На этом фоне Chevron ведет работу по получению исключений из режима санкций и возобновила импорт венесуэльской нефти только в США на американские заводы. Страновые риски для Венесуэлы по-прежнему очень высоки, указал Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что в ожидании глобального дефицита и при отсутствии потенциала собственного роста добычи ExxonMobil усиливает контроль за ресурсами в соседней Гайане. По его словам, в 2027 году мощности добычи нефти там вырастут с текущих 400 тыс. барр./сут до порядка 1,2 млн барр./сут. Однако прогнозируемый рост добычи в Гайане будет нивелирован снижением добычи в Мексике, Канаде, Норвегии и других странах, отметил глава «Роснефти».

«Таким образом, потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире», — сказал Сечин.

При этом он подчеркнул, что «Роснефть» готова к новым вызовам. «Как известно, «Роснефть» отличается минимальными удельными операционными затратами, финансовой устойчивостью и высоким уровнем консолидации. В результате, несмотря на сложности, капитализация компании демонстрирует неплохую динамику», — заключил Сечин.