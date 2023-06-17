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Глава «Роснефти» заявил, что рыночная экономика больше не работает

Сечин: частный капитал теперь работает в режиме государственно-частного партнерства

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Maxim Shemetov/Reuters

На фоне разрушения основ рыночной экономики, государство становится главным гарантом безопасности, отметил в своем докладе «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может» главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«На рубеже веков (с 1899 по 1902) госсекретарь США Джон Хэй в так называемых «трех записках» сформулировал новую глобальную стратегию США, названную «политикой открытых дверей». Основной принцип – обеспечение равного доступа к товарам и рынкам. Это – заря Pax Americana. Уверенная в себе и своих конкурентных преимуществах Америка добивалась максимального снятия любых барьеров. Вот теперь можно сказать: «осторожно, двери закрываются!» Мы присутствуем при агонии Pax Americana - это процесс болезненный и чреватый самыми неприятными эксцессами» - сказал глава «Роснефти».

По его словам, миру необходимо констатировать фундаментальное обстоятельство: рыночная экономика больше не работает в качестве основного механизма глобального регулирования и движения капитала. Высокая инфляция, высокие процентные ставки, разрыв глобальных цепочек, риски дефицитов практически любого сырья – на этом фоне главным приоритетом становится безопасность, а главным ее гарантом – государство.

Сечин подчеркнул, что задачи реиндустриализации, локализации жизненно важных производств, милитаризации экономики, обеспечения и пополнения товарных запасов, ресурсной безопасности – все это внеэкономические задачи, которые не под силу частному капиталу, даже крупному, который теперь если может существовать, то только в режиме государственно-частного партнерства – отмечается в докладе главы «Роснефти».

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

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