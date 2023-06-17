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Глава «Роснефти» назвал рубль одной из самых ресурсообеспеченных валют

Сечин: для статуса резервной валюты у страны должна быть устойчивая экономика

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом, отметил в своем докладе «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может» главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потокам, что даем им вес и ликвидность. Это прежде всего - юань. Рубль – одна из самых ресурсообеспеченных валют», — заявил глава «Роснефти».

Однако, по мнению Игоря Сечина, есть как минимум 2 проблемы – это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

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