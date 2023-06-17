Глава «Роснефти» заявил о кризисе финансовой системы США

Мы наблюдаем системный кризис всей финансовой системы США, отметил в своем докладе «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может» главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Он отметил,что достигнутое соглашение о временной отмене потолка госдолга США означает, что Федеральное казначейство займет на рынке порядка 2 трлн долл. уже в этом году. Это может вызвать новый отток депозитов, так как средства будут вложены в новый долг, что еще сильнее ослабит банковскую систему.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что сам по себе выпуск долговых обязательств является абсолютно нормальным системным способом развития экономики и многие годы темпы роста долгов в мире соответствовали темпам роста ВВП. Однако в последние 20 лет так называемые «развитые» страны и в особенности США начали явно злоупотреблять своим положением в финансовой сфере, резко начав наращивать долги и инфляционно раздувать стоимость активов.

«На этом фоне темпы роста производительности в странах «Группы семи» упали со среднегодовых 1,8%, которые были характерны в 1980-2000 годах до 0,8% в год в 2000-2018 годы. Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда населению раздавались «вертолетные деньги» за счет увеличения долгов правительств, которые выкупались на балансы центральных банков этих стран. Значительная часть этих денег была направлена на фондовые рынки, что создало условия для надувания пузырей. Рост «бумажных активов» относительно ВВП в последние годы был самым высоким: на каждый новый доллар инвестиций приходилось 3,40 доллара нового долга» — резюмировал Игорь Сечин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.