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Глава «Роснефти» назвал уход от доллара способом избежать новых рисков в мировой экономике

Игорь Сечин: локдауны и барьеры в торговле и инвестициях привели к стагнации

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Shutterstock

Уход от расчетов в долларах, формирование новых платежных механизмов и создание новых логистических цепочек позволят минимизировать новые риски кризисных явлений, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Новые риски инициируют необходимые решения по их минимизации. Таковыми являются формирование новых платежных механизмов, уход от доллара, создание новых безопасных логистических цепочек, обеспечивающих выход на новые рынки», - сказал он.

По его мнению, те преимущества, которые ранее имела Европа и которые были основой конкурентоспособности европейской промышленности, теперь начали получать страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Локдауны и барьеры в торговле и инвестициях привели к стагнации, на смену сотрудничеству пришла фрагментация и регионализация. Все то, что мы привыкли считать признаками либеральной демократии и свободного рынка, перестает существовать», — отметил Сечин.

По его словам, происходит уничтожение основ международного контрактного права, в частности, разрушение арбитражной системы, уничтожение всех институтов рыночной экономики.

«Инвестиционные циклы, которые в нашей отрасли имеют продолжительность 30-50 лет, оказались подчинены краткосрочным избирательным циклам. Долгосрочные инвестиционные задачи подменяются сиюминутными конъюнктурными целями и политической демагогией. Все это раскручивает маховик хаоса, приближающего коллапс», — сказал глава «Роснефти».

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

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