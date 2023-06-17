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Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад

Focus: экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидали западные страны

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экономика России начала расти на фоне множества западных ограничений. Причем страны Запада не ожидали такого развития событий, но на бумаге заявляют о высокой эффективности санкций. Об этом пишет немецкий экономист Габор Штейнгарт в статье для журнала Focus.

«Западные политики демонстрируют уверенность в победе, когда речь идет о ситуации на Украине. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал санкции против России высокоэффективными. При этом самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Поэтому неожиданный рост путинской экономики — это факт», — отметил Штейнгарт.

По его словам, Россия потеряла много клиентов на Западе после ввода ряда ограничений. Однако российская сторона смогла найти новых сторонников в других регионах мира. Поэтому, к большому разочарованию ряда западных политиков, РФ не превратилась в международного изгоя, а наоборот, показывает всему миру, как можно выйти их сферы влияния США и выжить.

Он добавил, что спустя 16 месяцев после начала спецоперации на Украине, экономические факты говорят лишь в пользу России. В частности, финансовая стабильность станы обеспечена, а дружественные государства становятся важными деловыми партнерами. Кроме того, китайские технологии уже смогли успешно заменить западные, а сама экономика России извлекает пользу после ухода западных компаний.

В конце мая журналист британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт написал, что новые ограничительные меры стран Большой семерки (G7) в отношении России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Кремлем.

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