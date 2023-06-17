Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад

Экономика России начала расти на фоне множества западных ограничений. Причем страны Запада не ожидали такого развития событий, но на бумаге заявляют о высокой эффективности санкций. Об этом пишет немецкий экономист Габор Штейнгарт в статье для журнала Focus.

«Западные политики демонстрируют уверенность в победе, когда речь идет о ситуации на Украине. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал санкции против России высокоэффективными. При этом самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Поэтому неожиданный рост путинской экономики — это факт», — отметил Штейнгарт.

По его словам, Россия потеряла много клиентов на Западе после ввода ряда ограничений. Однако российская сторона смогла найти новых сторонников в других регионах мира. Поэтому, к большому разочарованию ряда западных политиков, РФ не превратилась в международного изгоя, а наоборот, показывает всему миру, как можно выйти их сферы влияния США и выжить.

Он добавил, что спустя 16 месяцев после начала спецоперации на Украине, экономические факты говорят лишь в пользу России. В частности, финансовая стабильность станы обеспечена, а дружественные государства становятся важными деловыми партнерами. Кроме того, китайские технологии уже смогли успешно заменить западные, а сама экономика России извлекает пользу после ухода западных компаний.

В конце мая журналист британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт написал, что новые ограничительные меры стран Большой семерки (G7) в отношении России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Кремлем.