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Минстрой встревожен увеличивающейся долей нераспроданного жилья в стране

Замглавы Минстроя Стасишин: ведомство беспокоит растущая доля нераспроданного жилья в РФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министерство строительства и ЖКХ России обеспокоено тем, что доля нераспроданного жилья в России продолжает расти. Об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«Мы переживаем, что растущая доля нераспроданности влияет на сдвиг вправо с точки зрения новых проектов», — отметил Стасишин.

По его словам, что все основные модели проектного финансирования в стране идут так, чтобы лишь на этапе строительства продавалось 70% от строящегося жилья. То есть, чем быстрее продается недвижимость, тем скорее появляются новые проекты.

Он добавил, что есть беспокойство по поводу того, что эффективная ставка становится неэффективной. Несмотря на то, что 30% жилья сейчас еще не продано, этот показатель не так критичен, так как формируется баланс между спросом и предложением.

В конце мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов компаний «ЦИАН.Аналитика», «Этажи» и «Авито.Недвижимость» писала, что застройщики в России не стали повышать цены на новостройки в мае, несмотря на рост спроса граждан на них.

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