В Госдуме предложили освободить от уплаты налога вклады более трех лет

Необходимо освободить от налогов вклады от трех лет, а страховое покрытие поднять до 10 млн рублей. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передают «Ведомости».

«С моей точки зрения, ЦБ должен нормально отнестись к этой инициативе в отличие от Минфина, который всегда осторожно относится к освобождению от налогов», — отметил Аксаков.

По его словам, сейчас нет настолько долгосрочных вкладов, поэтому даже облагать налогом нечего. В целом, может появиться новый долгосрочный инструмент.

Он добавил, что у инициативы может быть развитие, так как многие вкладчики, которые хотят размещать вклады на длительный срок, не защищены страховкой в 1,4 млн рублей. Если же люди поймут, что у их средств будет защита, то они сразу будут нести деньги.

19 мая Аксаков заявил, что законопроект о вкладах для граждан с низкими доходами находится в стадии согласования и в скором времени может быть внесен в Госдуму.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев заявил, что налог на доход с вкладов по итогам 2023 года заплатят не все категории граждан.