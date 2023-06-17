Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн

Государственный долг впервые превысил $32 трлн, что подчеркивает тревожную финансовую траекторию страны, поскольку Вашингтон готовится к новой борьбе за государственные расходы. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что отметки в $32 трлн США достигли на девять лет раньше, чем предполагалось в предпандемических прогнозах.

«Республиканцы и демократы выразили обеспокоенность по поводу долга страны, но ни одна из партий не проявила желания заняться его основными движущими силами, такими как расходы на социальное обеспечение и медицинскую помощь», — заявил автор статьи Алан Рэппепорт.

Кроме того, в материале упоминается и Фонд Петерсона, который выразил обеспокоенность по поводу прогнозов, согласно которым долг Соединенных Штатов Америки в течение следующих 30 лет увеличится на $127 трлн.

В начале июня сенат конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт в стране.

При этом министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что проблемы с государственным долгом в США произошли в результате непродуманной экономической политики страны.