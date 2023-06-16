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Путин поручил обеспечить опережающий рост доходов граждан

Путин поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов россиян

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов граждан страны.

По его словам, расширение экономических возможностей Российской Федерации, ее потенциала должно быть прямо увязано с повышением благополучия граждан страны.

«Именно в этом и состоит воплощение экономического роста», — сказал глава государства.

Он пояснил, что речь идет не только о сохранении низкой инфляции и высокой занятости.

«Безусловно, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан», — отметил российский лидер.

Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Росстат заявлял, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в первом квартале 2023 года увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом, по данным ведомства, к четвертому кварталу прошлого года данный показатель уменьшился на 28,2%.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ ожидает, что такие доходы граждан в нынешнем году увеличатся на 3,4%.

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ПМЭФ-2023
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