Путин сообщил об укреплении многополярного мирового порядка

Президент России Владимир Путин заявил, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок напротив укрепляется. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс», — отметил президент.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал возвращение миропорядка к принципам равенства и недопущение господства одних стран над другими задачами России.

До этого президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили в совместном заявлении обеспокоенности попытками ряда государств помешать становлению многополярного миропорядка.

Глава российского государства выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.