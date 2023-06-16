Министр финансов России призвал российских чиновников отказаться от водителей

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал российских чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль, чтобы стать ближе к народу и эффективнее использовать государственные ресурсы. С такой идеей Силуанов выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает РБК.

Глава Минфина считает, что представители властных структур могли бы и сами водить автомобили. При этом он отметил, что за это чиновников можно даже премировать.

«Полно людей, которые сегодня едят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулем ездить», — сказал Силуанов.

При этом он признался, что самостоятельно водит автомобиль по субботам и воскресеньям, в том числе ездит за рулем на работу, но в будние дни использует услуги водителей.

«В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя. Но это касается не всех чиновников», — добавил министр.

Силуанов также отметил, что сегодня сам приехал на ПМЭФ за рулем новой Lada Aura.

«Многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье. Мне кажется, надо пересаживаться вперед», — заключил он.

Ранее Антон Силуанов заявлял, что Россия в целом справилась с давлением западных стран.